Polizei hat Schusswaffe gefunden : Gewalt bei Rostocker Corona-Demo führt zu Hunderten Anzeigen

Da sich die Demonstranten wieder nicht an die Auflagen hielten, griff die Polizei am Montag durch. Die Protestler nahmen das als „Kriegserklärung“ auf. Oberbürgermeister Madsen verurteilt die Gewalt auf dem Protest.

Rostock | Der wöchentliche Corona-Protest in Rostock ist am vergangenen Montag eskaliert. Böller flogen durch die Menschenmassen, Polizeibeamte wurden verletzt, hunderte Anzeigen wurden aufgenommen. Und das alles, obwohl sich der Protestzug nicht einmal von der Stelle bewegte. Weiterlesen: Corona-Proteste in Rostock schlagen in Gewalt um Am Dienstag kann ...

