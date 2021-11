Zum 100. Geburtstag : Friedhofsführung erinnert an Rostocker Drehbuchautor

Gerhard Stübe schrieb Drehbücher für beliebte Fernsehserien wie „Polizeiruf 110“ oder „Der Staatsanwalt hat das Wort“ – doch heute ist der gebürtige Rostocker nahezu in Vergessenheit geraten.

Rostock | „Polizeiruf 110“ oder „Der Staatsanwalt hat das Wort“: Als Drehbuchautor für diese beliebten Fernsehserien, aber auch als Verfasser von Hörspielen und Romanen hat der gebürtige Rostocker Gerhard Stübe (1921 bis 2006) das kulturelle Leben in der DDR mitgeprägt. In seiner Geburtsstadt ist er trotz seines umfangreichen Werks in Vergessenheit geraten. Zu ...

