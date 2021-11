Gedanken zum Advent : Hoffnungen und Sehnsüchte auffrischen

Gedanken zum ersten Advent von Pastor Dr. Reinhard Scholl von der Evangelisch-Lutherischen Innenstadtgemeinde Rostock

Rostock | Advent, das steht für eine Zeit, in der Menschen ihre Hoffnungen und Sehnsüchte auffrischen, damit sie die Welt nicht einfach so hinnehmen und meinen, das, was ist, müsse immer so bleiben, auch wenn es zum Himmel stinkt. Deshalb kommen in den Kirchen viele Prophetentexte aus der Bibel zu Wort. Propheten hatten und haben einen schweren Stand. Über eine...

