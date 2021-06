Rostock-Gehlsdorf : Garagen stehen in Flammen

Zwei Garagen sind in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.

Rostock-Gehlsdorf | Die Feuerwehr konnte nichts mehr retten, die Kriminalpolizei sucht nun nach der Brandursache. Wie es hieß, sei die Feuerwehr gegen 1 Uhr zu dem Brand in den Melkweg gerufen worden. In diesem abgelegenen Bereich befinden sich überwiegend Garagenkomplexe. Aus bislang noch unbekannten Gründen, so teilte es die Polizei mit, geriet die siebeneinhalb mal se...

