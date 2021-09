Für den Umweltschutz : Rostock geht Klimawette mit Aktivisten ein

Tausende Hansestädte sollen in den nächsten Wochen eine Tonne CO2 einsparen.

Rostock | Die Hansestadt will den Schutz des Klimas weiter verstärken. Am Montag hat Rostock, vertreten durch Kerry Zander von der Klimaschutzleitstelle, mit der bundesweit aktiven Organisation 3 fürs Klima die so genannte Klimawette auf dem Universitätsplatz abgeschlossen. Bis zum 1. November, dem Tag der Weltklimakonferenz in Glascow (Schottland), sollen mind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.