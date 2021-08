Tourismus in Warnemünde : Händler und Gastronomen hoffen auf die Kreuzfahrtgäste

Nachdem im letzten Jahr der Kreuzfahrttourismus im Ostseebad brach lag, läuft die Saison seit Juli langsam wieder an. Für Gewerbetreibende sind die Touristen eine wertvolle Einnahmequelle.

Rostock | Am 1. Juli war es endlich so weit. Die „AIDAsol“ läutete die diesjährige Kreuzfahrtsaison in Warnemünde ein. Seitdem drängeln sich die Passagiere nach der Corona-Flaute im Vorjahr wieder durch den Ort. Allerdings sind nach Angaben des Hafenbetreibers Rostock Port aktuell nur etwa 40 Anläufe nach Warnemünde geplant, vor zwei Jahren waren es noch knapp ...

