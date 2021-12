Rostock : Historischer Weihnachtsmarkt und Weihnachtsdorf schließen auch

Das Aus des Rostocker Weihnachtsmarktes trifft auch die Organisatoren der beiden Veranstaltungen im Klostergarten und am Brink mit voller Härte.

Rostock | Frust und Enttäuschung auch bei den Betreibern des Historischen Weihnachtsmarktes im Rostocker Klostergarten sowie des Weihnachtsdorfes am Brink: Die Schließung des Rostocker Weihnachtsmarktes trifft auch sie mit voller Härte. „Die Nachricht hat uns am Dienstagabend überfahren“, sagt Frank Kropp vom Weihnachtsdorf am Brink. „Ich kann diese Entscheidun...

