Globaler Klimastreik am 25. März : Fridays for Future Rostock kämpft um öffentliche Wahrnehmung

Erst bestimmte Corona die Schlagzeilen, inzwischen ist es der Ukraine-Krieg. Bleibt in der gesellschaftspolitischen Debatte überhaupt noch Platz für die Klimakrise? Ein Rostocker Politikprofessor gibt Antworten.

Rostock | Wenn Fridays for Future am kommenden Freitag, 25. März, wieder zum globalen Klimastreik aufruft, begeht die Protestbewegung ihr dreijähriges Bestehen. Nach Feiern ist den jungen Aktivisten allerdings nicht zumute. Unter dem Motto #PeopleNotProfit werden auch in Rostock etwa 1000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Related content „Groß...

