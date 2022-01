Rostock : Freiwillige reinigen 70 Denksteine für ermordete Juden

Um die 50 Freiwilligen sind am Sonntag zu einer Aktion des Max-Samuel-Hauses am Schillerplatz 10 . Sie reinigten die 70 Denksteine für ermordeten Juden aus Rostock.

Rostock | Für die Schülerinnen Maria Bieler und Lea Reinke von der Europaschule in Rövershagen ist es ein Bedürfnis, sich an der Denksteinpflege für die ermordeten Rostocker Jüdinnen und Juden zu beteiligen. Der Förderverein des Max-Samuel-Hauses hatte am Sonntag zu einer solchen Aktion eingeladen. „Ich finde es wichtig, dass die Schicksale dieser Menschen in E...

