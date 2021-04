Corona-Schutzimpfung : Freie Impftermine für Senioren in Rostock zu vergeben

Freie Termine können im Internet oder über die zentrale Impfhotline gebucht werden.

Rostock | Für über 60-jährige Rostocker, die bisher noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, stehen laut Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) noch in dieser Woche freie Impftermine zur Verfügung. „Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin Astrazeneca im Impfzentrum in der HanseMesse Rostock“, so Rathaussprecher Ulrich Kunze. Freie Termine am Donner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.