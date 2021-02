Jubiläum in Rostock : Fotostudio Baarck seit 65 Jahren in Frauenhand

Rostocker Fotostudio feiert am 16. Februar sein 65. Firmenjubiläum. Christiane Ehlert führt es in dritter Generation.

Rostock | Frauenpower seit drei Generationen. Christiane Ehlert, Inhaberin des Fotostudios Baarck in der Doberaner Straße 1 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, kann auf eine lange Geschichte ihres Geschäfts zurückblicken. Am 16. Februar besteht es seit 65 Ja...

