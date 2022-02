Stadthafen in Rostock : Fischkutter liegt nach Sturm weiter auf Grund

Das am vergangenen Wochenende gesunkene Gaststättenschiff im Stadthafen von Rostock ist noch immer nicht geborgen. Nun muss der Eigentümer handeln.

Rostock | Das am vergangenen Wochenende gesunkene Gaststättenschiff im Stadthafen von Rostock ist noch immer nicht geborgen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag sagte, liegt der Ex-Fischkutter „Luna Rossa“ bereits auf Grund. An dieser Stelle, an der das Holzschiff am Wochenende leckgeschlagen war, sei die Warnow nicht sehr tief. Weiterlese...

