Neues Quartier in Rostock : Unternehmer mit Firmen im Osthafen bangen um ihre Existenz

Wo sich jetzt ein Gewerbegebiet erstreckt, sollen Wohnungen entstehen. Dafür will die Stadt den B-Plan ändern. Ansässige Firmen fürchten, vertrieben zu werden. Doch die Sorgen sind unbegründet, heißt es aus dem Rathaus.

Rostock | Noch sitzen im Osthafen in Rostock vornehmlich kleine und mittelständische Unternehmen. Doch das soll sich ändern, denn das Areal hat Potenzial zu mehr, so die Ansicht der Stadtverwaltung. Im Zuge der Bundesgartenschau (Buga) 2025 werde mit dem Warnowquartier „eines der besten, attraktivsten und hochwertigsten, gemischten urbanen Baugebiete in ganz MV ...

