Sperrmüll in Flammen : Feuerwehreinsatz in Rostock Groß-Klein

Nachdem der Brand gelöscht wurde, begann die Suche nach der Ursache.

Rostock | Wie die Rostocker Feuerwehr gegen Mittwochmittag mitteilte, kam es am Vormittag in Groß-Klein zu einem Brand. Im Schiffbauerring habe Sperrmüll in der Nähe von Mülltonnen in Flammen gestanden. Das Löschen übernahm die Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein. Die Brandursache sei noch unklar, teilten die Brandbekämpfer mit. Facebo...

