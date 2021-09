Video vor Ort: Feuerwehr im Großeinsatz : Lagerhalle im Überseehafen brennt lichterloh

Im Rostocker Überseehafen hat es am frühen Montagabend einen Großbrand gegeben.

Rostock | Die riesige Lagerhalle am Rosocker Überseehafen war aus noch nicht bekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Dicke Rauchwolken zogen vom Seehafen aus über Teile der Stadt. Wie ein Sprecher des Hafenamtes mitteilte, brach das Feuer in einer leerstehenden Halle im Oewerwischenweg aus. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot in den Überseeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.