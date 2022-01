Sieben Anlagen im Stadtgebiet : Rostock verdient mit Blitzern Summen in Millionenhöhe

Tausende Verkehrsverstöße haben sie aufgezeichnet, viele Raser wurden wegen ihnen zur Kasse gebeten. Blitzer können nerven, halten an Unfallschwerpunkten jedoch zum langsam Fahren an. Doch in Rostock sind einige inaktiv.

Rostock | Für viele Autofahrer sind sie das Feindbild Nummer eins: Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung, umgangssprachlich auch einfach Blitzer genannt. Für Städte und Gemeinden hingegen können die fest installierten Geräte teils recht rentabel sein. Bei der Aufstellung einer Blitzer-Anlage müssen diese sich allerdings an gewisse Regeln und Kriterien halten. In ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.