Rostock : Familienfest in Reutershagen hat für Kinder vieles zu bieten

Die Großmarkt Rostock GmbH veranstaltet das Fest als Alternative zum abgesagten Fischerfest. Der Eintritt ist frei.

Rostock | Zu einem Kinder- und Familienfest sind alle Rostocker am 28. und 29. August auf dem Platz am Schwanenteich in Reutershagen herzlich eingeladen. Das teilte Katrin Mau von der veranstaltenden Großmarkt Rostock GmbH mit. „Die Gäste erwartet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit spannenden Mitmachaktionen“, sagte Mau. Auch interessant: Kleine Bast...

