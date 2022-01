Rostock : Fährverkehr wird an zwei Tagen eingestellt

Grund dafür sind Wartungsarbeiten am Anleger und am Schiff.

Rostock | Um am Donnerstag und Freitag nach Gehlsdorf zu kommen, müssen Fahrgäste in Rostock die Bus- und Straßenbahnverbindungen nutzen. Denn der Fährverkehr fällt an diesen beiden Tagen in dieser Woche aus, wie Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahngesellschaft (RSAG), mitteilte. Grund dafür sind Wartungsarbeiten am Anleger und am Fährschiff, ...

