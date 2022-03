Berufungsprozess in Rostock : Ex-Pflegeheimbetreiberin Ani S. steht erneut vor Gericht

Gegen das Urteil der ersten Verhandlung legte sie Berufung ein, aber nicht nur sie, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Nun könnte Ani S. auch eine höhere Strafe erwarten.

Rostock | Die Berufungskammer des Landgerichtes Rostock eröffnete am Dienstag die Hauptverhandlung gegen die 35-jährige Ani S. wegen Freiheitsberaubung in neun Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Betruges im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Inhaberin von Pflegeeinrichtungen in Krakow am See und Güstrow. Das Amtsgericht Güstrow hatte sie am 28. Aug...

