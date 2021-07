Bagger beschädigt Gasleitung : Evakuierungen und Sperrung in Rostocker Hundertmännerstraße

Nach rund einer Stunde konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Rostock | Eine Gas-Havarie hat am Dienstagvormittag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock zur Sperrung einer Straße und Evakuierung zweier Wohnhäuser geführt. Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 9.30 Uhr in der Hundertmännerstraße ereignet. Der Einsatzleiter erklärte, dass bei Baggerarbeiter an und in einem der Wohnhäuser ...

