Rostock : Erster Kinder-Gesundheitstag in Evershagen findet statt

Das Gesundheitsprojekt Lebensqualität und Gesundheit in Rostock (LeGeR) veranstaltet ersten Kinder-Gesundheitstag in Evershagen.

Rostock | Der erste Kinder-Gesundheitstag findet am 23. September in Evershagen statt. Organisiert wird dieser vom Gesundheitsprojekt Lebensqualität und Gesundheit in Rostock (LeGeR), das sich seit August 2020 unter dem Motto gesund aufwachsen und gesund älter werden für die Gesundheit der Bewohner in Evershagen einsetzt. Zusammen mit dem Rostocker Gesundhei...

