Rostock : Gedenksteine für Louis und Johanna Simon enthüllt

Insgesamt erinnern in Rostock jetzt 70 gespendete Denksteine an das Schicksal Rostocker Juden.

Rostock | Eine Tafel am Rostocker Hauptbahnhof, Gedenksteine für die jüdische Familie Wagner in Anklam und nun welche für Johanna und Louis Simon aus Rostock. Am Mittwoch wurden in der Ludwigstraße 31 die Gedenksteine für die beiden ermordeten Juden enthüllt. Die beiden Tafeln wurden vom Rostocker Ehepaar Karin und Georg Moll sowie von Schülerinnen und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.