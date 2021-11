Hansemesse : Electric Sea Festival bringt im Februar Hardstyle nach Rostock

Am 19. Februar 2022 versammeln sich DJs und Fans der Hardstyle-Szene in der Hansemesse. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Rostock | Das Electric Sea Hard Edition kommt nach Rostock. Am 19. Februar 2022 versammeln sich DJs der Hardstyle-Szene in der Hansemesse. „Das massive Line-Up für die mega Party geben wir in Kürze bekannt“, teilt der Veranstalter auf Facebook mit. Sie sprechen von „überragenden DJs der Hardstyle-Szene“, die „das maximale Festivalfeeling“ in die Hansestadt brin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.