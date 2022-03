Rostocker Zoo : Eisbärenmädchen Kaja und Skadi erobern Gehege und Herzen

Am Freitag bekamen die Zwillingsbabys von Mama Sizzel ihre Namen und durften das erste Mal auf das Gelände des Eisbärengeheges. Bald müssen sie allerdings ohne Papa Arkiak auskommen.

Rostock | Der Schieber öffnet sich, vorsichtig tapsen acht weiße kleine Pfoten auf das Außengelände der Eisbären im Rostocker Zoo. Wenig später toben die beiden Eisbären-Zwillinge mit Mama Sizzel bereits im Gras und unternehmen die ersten Schwimmversuche. Die beiden Mädchen heißen Kaja, was so viel wie „die Schöne, die Reine“ bedeutet und Skadi, was mi...

