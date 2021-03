Landgericht Rostock : Aus Geldsorgen 15 Kilo Kokain nach Deutschland transportiert

Der Angeklagte legte am Dienstag ein Geständnis ab.

Rostock | Der 33-jährige Albaner Bledi T. erzählte eine wahre Odyssee, die ihn von Albanien nach Griechenland, weiter nach Schweden und im Oktober 2020 von Stockholm nach Brüssel, zurück bis zum Rostocker Überseehafen und am 4. Oktober 2020 in die Arme der Zöllner, anschließend in Untersuchungshaft und letztendlich am Dienstag auf die Anklagebank im Landgericht...

