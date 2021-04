Brand in Rostocker Südstadt : Tatverdächtige nach Brand festgenommen

In der Anlage kommt es öfter zu Bränden, weshalb die Polizei von Brandstiftung ausgeht.

Rostock | Im Zusammenhang mit dem Brand einer Gartenlaube am Groten Pohl in der Rostocker Südstadt konnten drei Tatverdächtige erfasst werden. Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, brannte ein leerstehendes und ungenutztes Gartenhaus der ehemaligen Kleingartenanlage Grote Pohl. Auch interessant: Rostock: Gartenlaube in Südstadt steht lichterloh in Flammen Bei Ein...

