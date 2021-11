Prozess am Landgericht Rostock : 56-Jähriger zu drei Jahren Haft für Gewalttat aus Eifersucht verurteilt

Mit der scharfen Seite eines Spatens hatte der Angeklagte Igoris K. im April mehrmals auf sein Opfer eingeschlagen.

Rostock | Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der litauische Staatsbürger Igoris K. am Montag zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Das Landgericht Rostock sah es als erwiesen an, dass der 56-jährige Angeklagte am frühen Morgen des 21. April dieses Jahres in rasender Eifersucht – bewaffnet mit einem Spaten und einem Schraubendreher – in die Dierkow...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.