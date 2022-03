Universität Rostock : Dr. Juliane Lanz ist die neue Leiterin des Hochschulsportes

Die 41-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot zu schaffen, welches das Leben der Universitätsangehörigen bereichert. So werden ab Sommer auch ausgefallene Sportarten angeboten.

Rostock | Dr. Juliane Lanz ist die neue Leiterin des Hochschulsportes der Universität Rostock. Die 41-Jährige, die in Rostock Sport und Geschichte studierte, geht in ihrer Freizeit gerne Bouldern, also beim Klettern ohne Gurt und Seil. Doch auch beruflich will die 41-Jährige „hoch hinaus“. „Es ist mein Ziel, noch mehr Menschen für den Sport zu erreichen, dieser...

