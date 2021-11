Pflanzlich essen in Rostock : Viele Restaurants bieten vegane Gerichte an

Sich ohne Fleisch von Tieren oder tierische Nebenprodukte zu ernähren, ist schon lange kein Trend mehr, sondern fester Bestandteil unserer Esskultur.

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: Wo Du in Rostock vegan essen kannst. Welche Spezialitäten es gibt. Welche Besonderheiten Dich in den Cafés und Restaurants erwarten. Burger und Kuchen beim Vegangster Burgerliebhaber bekommen in der Waldemarstraße 12 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) eine große Auswahl geboten. Anstelle...

