Böllerverbot und Beschränkungen : Diese Regeln gelten für Silvester in Rostock

Ein weiteres Jahr Pandemie ist vorbei. Mit noch immer hohen Infektionszahlen steht den Rostockern nun ein eingeschränktes Silvesterfest bevor.

Rostock | Mitte Dezember war klar: Auch in diesem Jahr wird Silvester in Rostock wieder ruhiger ablaufen. Die Bundesregierung erließ ein Verkaufsverbot von Pyrotechnik. Auch das Abfeuern von Raketen und Böllern auf öffentlichen Plätzen ist in diesem Jahr untersagt. Die Stadt Rostock hat nun eine Liste der Orte veröffentlicht, die von dem Verbot betroffen sind. ...

