Polizeieinsatz in Rostock : Dieb schlägt zweimal im gleichen Geschäft zu

Der 44-Jährige versuchte beide Male, Hosen zu stehlen. Die Polizei nahm ihn schließlich fest und in einem beschleunigten Verfahren wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Rostock | Gleich zweimal aufs selbe Geschäft abgesehen hatte es ein Dieb diese Woche. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief ein Zeuge am Montag gegen 13.20 Uhr die Beamten in die Rostocker Warnowallee. Die Mitarbeiterin eines Modegeschäfts hätte Probleme mit einem Herren, der bereits am Vormittag im Laden war und zwei Hosen klauen wollte und es nun erneut...

