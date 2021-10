Volkstheater Rostock : Die Politiker und Frauen im Parlament feiern am Samstag Premiere

Im Ateliertheater des Volkstheater Rostock finden die letzten Proben für den Theaterdoppelabend statt.

Rostock | Am Sonnabend feiert der Doppelabend im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock Premiere. Beide Stücke widmen sich den Machern der Politik. Im ersten Teil des Theaterabends inszeniert Regisseurin Angelika Zacek ein Langgedicht von Wolfram Lotz für die Bühne. Wolfram Lotz reizt in „Die Politiker“ in lyrischen Wortkaskaden die Bedeutungsmöglichkeiten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.