Rostock : Deutsche Post will Zustellzentrum in Schmarl errichten

Um auch künftig fit für die logistischen Herausforderungen des Versandhandels zu sein, plant der Konzern, einen Neubau in der Industriestraße schon im nächsten Jahr fertigzustellen.

Rostock | Damit die Deutsche Post noch schneller Pakete in den Rostocker Nordwesten liefern kann, soll in der Industriestraße in Stadtteil Schmarl ein neuer Verbundzustellstützpunkt gebaut werden. Mit reichlich Rückenwind und einstimmig stimmte der Ortsbeirat Schmarl am vergangenen Dienstag in seiner Sitzung für einen solchen Neubau. Bevor jedoch der Bau- und P...

