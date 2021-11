Rostocker Weihnachtsmarkt 2021 : Glühwein gibt es nur für Geimpfte, Genesene und Getestete

Für den Besuch des kompletten Rostocker Weihnachtsmarktes gilt die 3G-Regel. Wer an Ständen in der Innenstadt etwas konsumieren oder Karussell fahren will, muss sich zuvor ein Bändchen holen.

Rostock | Verunsicherung bei Schaustellern und Budenbesitzern bis zur letzten Minute – dann kam am frühen Freitagnachmittag die Mitteilung: Der komplette Rostocker Weihnachtsmarkt findet unter 3G-Regeln statt. Heißt: Nur Besucher, die gimpft, genesen oder frisch getestet sind, dürfen ab Montag, 22. November, Karussell fahren oder an einem Stand einen Glühwein t...

