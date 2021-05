Gedenkkundgebung in Rostock : Denkmal erinnert seit 75 Jahren an Opfer des Faschismus

Zur Erinnerung an die Einweihung findet am 5. Mai eine Gedenkkundgebung im Rosengarten statt.

Rostock | Seit 75 Jahren erinnert das Ehrenmal im Rostocker Rosengarten an die Opfer des Faschismus (OdF). Anlässlich dessen Einweihung 1946 findet am Mittwoch, 5. Mai, um 16 Uhr eine Gedenkkundgebung am Ehrenmal statt. Dazu laden die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, Bunt statt Braun e.V. und die Jüdische Gemeinde Rostock ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.