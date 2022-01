Demonstrationen in Rostock : Proteste sorgen für stundenlange Vollsperrungen in der Innenstadt

Zwar bleibt am Montag die August-Bebel-Straße voraussichtlich befahrbar. Dafür müssen jedoch andere Bereiche der Rostocker Innenstadt teilweise voll gesperrt werden. Bereits ab 15 Uhr kommt es zu ersten Einschränkungen.

Rostock | Auf der August-Bebel-Straße in der Rostocker Innenstadt wird es am Montag keinen Corona-Protest geben, das steht nun fest. Trotzdem kommt es im Stadtzentrum voraussichtlich zu stundenlangen Vollsperrungen an mehreren Orten, denn insgesamt sollen vier Demonstrationen stattfinden. Jens Kaufmann, Organisator der Corona-Proteste in Rostock, hat sich für d...

