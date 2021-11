Veranstaltungen in Rostock : „Harry Potter und der Stein der Weisen“ kommt zurück ins Cinestar-Kino

Swingen im Peter-Weiss-Haus, klassische Musik in der Hochschule, neue Veranstaltungen in der Kunsthalle oder doch lieber im Kinosessel entspannen? Was für ein buntes Programm Sie in der Woche vom 18. bis zum 24. November erwartet, erfahren Sie hier.

Rostock | „Harry Potter und der Stein der Weisen“ feiert in dieser Veranstaltungswoche sein 20-jähriges Jubiläum. Das hat das Cinestar Rostock zum Anlass genommen, den Film nochmals auf die Kinoleinwand zu bringen – sogar in 3D. Das und vieles mehr findet diese Woche in der Hansestadt Rostock statt. Donnerstag, 18. November Kunsthalle: Am Donnerstag führt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.