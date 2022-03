Bürokratische Hürden : Das erwartet geflüchtete Ukrainer nach ihrer Ankunft in Rostock

In der Notunterkunft in der Hanse Messe müssen sie sich unter anderem einer gesundheitlichen Untersuchung unterziehen. Danach sehen sie sich mit der deutschen Bürokratie konfrontiert.

Rostock | Auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland suchen auch zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine in Rostock Zuflucht. Manche kommen mit dem Zug am Hauptbahnhof an, andere fahren mit dem eigenen Auto direkt zu Bekannten oder Verwandten, während wieder andere mit Reisebussen direkt zur Hanse Messe, der derzeitigen Notunterkunft für Geflüchtete im Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.