Demo in Rostock geplant : Bündnis #unteilbarMV will ein Zeichen für Solidarität setzen

Im Vorfeld der Land- und Bundestagswahl will sich das Bündnis #unteilbarMV für einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren. Höhepunkt ist im September eine Demonstration in Rostock.

Rostock | „Solidarität statt Ausgrenzung – für eine freie und offene Gesellschaft“ – unter diesem Motto will das Bündnis #unteilbarMV auf sich aufmerksam machen. Dazu sind vor der Landtags- und Bundestagswahl am 26. September eine Reihe von Aktionen geplant, wie das Netzwerk am Dienstag bekanntgab. Auch interessant: Pandemie stellt Rostock bei Wahlvorbereitu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.