Feuerwehreinsatz in Rostock : Dachstuhl eines Doppelhauses gerät in Brand

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Knapp zwei Stunden brauchten die Feuerwehrleute, um die Flammen zu löschen.

Rostock | Am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Rostocker Läuschenweg im Stadtteil Reutershagen gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner konnten demnach rechtzeitig das Haus verlassen, so dass für sie keine Gefahr bestanden hätte. Bis etwa 14.30 Uhr dauerte das...

