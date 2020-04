Wegen mangelnder Nachfrage : Corona-Testzentrum in Rostock schließt

Das Mitte März eingerichtete Corona-Testzentrum in der Südstadt schließt aufgrund mangelnder Nachfrage.

von svz.de

17. April 2020, 17:29 Uhr

Eines der beiden Corona-Testzentren in Rostock hat den Betrieb mangels Nachfrage eingestellt. Dabei handele es sich um das Abstrichzentrum an der Stadthalle in der Südstadt, teilte das Gesundheitsamt der Hansestadt am Freitag mit. Geöffnet blieben das Corona-Testzentrum sowie das Fieberzentrum der Universitätsmedizin Rostock. Sie arbeiteten eng mit den Hausärzten und der stationären Krankenversorgung zusammen.

Tests nur in begründeten Verdachtsfällen

Corona-Tests werden bislang nur auf Anweisung eines Arztes in begründeten Verdachtsfällen vorgenommen. Die täglich gemeldete Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern nur noch im einstelligen Bereich.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) plant allerdings flächendeckende Tests in Pflegeheimen. Sie gelten als besonders gefährdet für Infektionsgeschehen.

