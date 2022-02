Corona-Proteste in Rostock : Hunderte Demonstranten ziehen kreuz und quer durch die Innenstadt

Eigentlich sollten sich die Gegner der Corona-Maßnahmen am Stadthafen treffen, doch letztlich waren sie ausschließlich im Stadtzentrum unterwegs. Dort ging es zwar zunehmend chaotisch zu, jedoch blieb es friedlich.

Rostock | Unübersichtlich und chaotisch – so lässt sich der vergangene Demonstrationsabend in Rostock wahrscheinlich am besten beschreiben. Denn eigentlich sollten sich am Montag bis zu 5000 Gegner der aktuellen Corona-Politik auf der Haedgehalbinsel am Stadthafen versammeln, um dort zu demonstrieren. Jedoch blieb der offizielle Versammlungsplatz den gesamten A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.