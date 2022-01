Im Liveticker : Corona-Protestler sorgen wieder für Vollsperrungen in Rostock

Am frühen Nachmittag startet eine kleine, um 17 Uhr dann die große Demonstration gegen die aktuelle Corona-Politik. Erwartet werden wieder Tausende Menschen. Wir sind vor Ort und berichten live.

Rostock | Jeden Montag ziehen mittlerweile unzählige Menschen durch Rostock, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren, so auch wieder am 17. Januar. Aufgrund der erwarteten Menschenmassen kommt es in der gesamten Rostocker Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen und Vollsperrungen. Die erste Veranstaltung startet um 15.45 Uhr am Stadthafen, der große...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.