Demonstrationen : Corona-Proteste beschäftigen Polizei in Rostock und Umgebung

Rund 300 Polizisten waren am Montagabend in Rostock sowie im Landkreis Rostock im Einsatz. Hintergrund waren Demonstrationen gegen die Corona-Politik sowie für Frieden.

Rostock/ Güstrow | Mehrere Versammlungen und Demonstrationen hat am Montagabend die Polizei in Rostock begleitet. Hintergrund waren Proteste gegen die Corona-Politik und Impfpflicht. So kamen etwa auf dem Neuen Markt rund 30 Personen zusammen, um unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ zu demonstrieren. Gleichzeitig waren in der Nähe rund 900 Menschen im Rostoc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.