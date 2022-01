Corona-Virus : Das sind die Impfangebote in der kommenden Woche in Rostock

Im Warnowpark und in der Universitäts-Bibliothek können sich Rostocker in der kommenden Woche ohne Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen.

Rostock | Wer nach einer Impfmöglichkeit gegen das Covid-19-Virus ohne Terminvereinbarung sucht, der hat in der kommenden Woche an mehreren Standorten in Rostock gute Chancen. Eine Impfung ohne Termin ist an folgenden Orten möglich: Impfstützpunkte in Rostock Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren bietet der Impfstützpunkt Lütten Kle...

