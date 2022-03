Protest in Rostock : Corona-Gegner ziehen durch Rostocker Innenstadt

Sie sind gegen die Corona-Impfung, eine Maskenpflicht und bezichtigen Medien des Lügens. Am Montag protestierten einige hundert Gegner der Corona-Maßnahmen stundenlang in Rostock.

Rostock | Wie jeden Montag versammelten sich auch am 21. März Demonstranten gegen die aktuelle Corona-Politik in der Rostocker Innenstadt. Um 17.30 Uhr fanden sich schätzungsweise einige Hundert Protestler am Neuen Markt zusammen, um ihre Ablehnung von Corona-Impfungen, Maskenzwang und Medien kundzutun. Weiterlesen: Rostocker müssen sich auf Verkehrseinschrä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.