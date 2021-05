Wegen Bauarbeiten : Bushaltestelle Weißes Kreuz in Rostock wird verlegt

Etwa eine Woche fahren alle stadteinwärts fahrenden Busse aus dem Mühlendamm ab. Am Weißen Kreuz finden umfangreiche Sanierungsarbeiten an einem Brunnen statt.

Rostock | Fahrgäste des Nahverkehrs in Brinckmansdorf müssen sich wegen Bauarbeiten auf Veränderungen einstellen. Seit Freitag 8 Uhr bis voraussichtlich 5. Juni wird die Bushaltestelle stadteinwärts der Linien 22 und 23 in Richtung Hauptbahnhof Nord sowie der F1 in Richtung Warnemünde Strand in den Mühlendamm verlegt. Der temporäre Ein- und Ausstieg soll sich u...

