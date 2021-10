Stadthafen Rostock : Bundeswehr erinnert mit Veranstaltungen an ihren 66. Gründungstag

Die Streitkräfte präsentieren sich mit Soldaten und einer Auswahl ihrer Ausrüstung am 12. November von 10 bis 16 Uhr im Stadthafen auf der Haedgehalbinsel.

Rostock | Die Bundeswehr erinnert am 12. November bundesweit mit öffentlichen Veranstaltungen an ihren 66. Gründungstag. In Rostock präsentieren sich die Streitkräfte mit Soldaten und einer Auswahl ihrer Ausrüstung von 10 bis 16 Uhr im Stadthafen auf der Haedgehalbinsel. Facebook Iframe Zu sehen sind das Minenjagdboot „Pegnitz“ aus Kiel (mit Open Ship),...

