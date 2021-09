Rostocker Bürgerschaft : Schnelle Hilfe für Caterpillar-Mitarbeiter gefordert

Die Rostocker Bürgerschaft diskutierte über die angekündigte Schließung des Caterpillar Motorenwerks in Warnemünde.

Rostock | Mit einer Aktuellen Stunde hat die Rostocker Bürgerschaft bei ihrer Sitzung am Mittwochabend auf die angekündigte Schließung des Caterpillar Motorenwerks in Warnemünde reagiert. „Das kann nicht das Ende einer bedeutenden Ära des maritimen Schiffsmotorenbaus in Rostock gewesen sein“, sagte Daniel Peters, Vorsitzender der CDU/UFR-Fraktion, der das Thema...

