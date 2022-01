Rostock : Bühne 602 wird wieder eröffnet

Damit ist das Freie Theater im Stadthafen Rostock eines der ersten Spielstätte, die in Mecklenburg-Vorpommern wieder eröffnen.

Rostock | Als eines der ersten Theater in Mecklenburg-Vorpommern wird die Bühne 602, dem Freien Theater im Stadthafen am kommenden Sonnabend, 29. Januar, wieder ihre Türen öffnen. Und startet an dem Tag auch sogleich ins Spiellust Festival 2022. Saisonstart mit „Feuervogel“ Los gehts mit der Vorführung „Feuervogel“ des Schweriner Wicht-Theaters um 11 Uhr ...

